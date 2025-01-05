05.01.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
3-3-1-2-1
24
Онана
5
Магуайр
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
10
Эллиот
10
Эллиот
18
Гакпо
21
Джонс
20
Жота
20
Жота
21
Джонс
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
20
Мэйну
17
Гарначо
17
Гарначо
20
Мэйну
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
13
Офсайды
0
4
Количество передач
421
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестера Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»