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  • «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

5 января 2025, 18:20
Ливерпуль
05.01.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
59' К. Гакпо 70' М. Салах (П)
52' Л. Мартинес 80' А. Диалло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
3-3-1-2-1
24
Онана
5
Магуайр
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
10
Эллиот
10
Эллиот
18
Гакпо
21
Джонс
20
Жота
20
Жота
21
Джонс
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
20
Мэйну
17
Гарначо
17
Гарначо
20
Мэйну
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
13
Офсайды
0
4
Количество передач
421
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестера Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
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