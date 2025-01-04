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  • «Брайтон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Брайтон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 19:20
Брайтон
04.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
61' Ж. Педро (П)
16' И. Нванери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жуан Педро
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-3-2-1
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
34
Велтман
44
Игор
20
Балеба
26
Аяри
33
О'Райли
7
Адингра
10
Груда
9
Педро
3-1-4-1-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
21
Жоржиньо
23
Мерино
18
Нванери
18
Парти
19
Троссард
9
Жезус
44
Игор
4
Уэбстер
4
Уэбстер
44
Игор
7
Адингра
22
Митома
22
Митома
7
Адингра
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
33
О'Райли
10
Рюттер
10
Рюттер
33
О'Райли
21
Жоржиньо
8
Эдегор
8
Эдегор
21
Жоржиньо
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Нванери
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
14
Офсайды
0
3
Количество передач
423
514
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Арсенала», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Арсенал»

«Брайтон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Брайтон
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