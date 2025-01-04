04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Муньос
5
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
97
Санчес
34
Ачампонг
27
Густо
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
19
Санчо
28
Дукур
18
Камада
18
Камада
28
Дукур
10
Эзе
9
Нкетиа
9
Нкетиа
10
Эзе
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
335
565
Сейвы
0
5
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»