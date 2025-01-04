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  • «Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 16:50
Кристал Пэлас
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Челси
82' Ж. Матета
14' К. Палмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Муньос
5
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
97
Санчес
34
Ачампонг
27
Густо
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
19
Санчо
28
Дукур
18
Камада
18
Камада
28
Дукур
10
Эзе
9
Нкетиа
9
Нкетиа
10
Эзе
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
335
565
Сейвы
0
5
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси»

«Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Кристал Пэлас
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