03.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
1
Димитриевски
3
Гасиоровски
5
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
2-1-3-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
17
Васкес
7
Винисиус
10
Мбаппе
3
Гасиоровски
21
Васкес
21
Васкес
3
Гасиоровски
8
Гуэрра
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Гуэрра
16
Лопес
7
Каньос
7
Каньос
16
Лопес
8
Алмейда
99
Гомес
99
Гомес
8
Алмейда
5
Беллингем
2
Асенсио
2
Асенсио
5
Беллингем
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
23
Менди
6
Камавинга
6
Камавинга
23
Менди
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Валенсия
Реал
1
Хауме
ВР
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - Реал
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
9
Офсайды
0
4
Количество передач
373
622
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.89
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Реала», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»