Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

«Валенсия» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

3 января 2025, 21:50
Валенсия
03.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 2
Завершен
Реал
27' У. Дуро
85' Л. Модрич 90+5' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
1
Хауме
ВР
28
Висент Абрил
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Димитриевски
3
Гасиоровски
5
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
2-1-3-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
5
Беллингем
11
Родриго
17
Васкес
7
Винисиус
10
Мбаппе
3
Гасиоровски
21
Васкес
21
Васкес
3
Гасиоровски
8
Гуэрра
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Гуэрра
16
Лопес
7
Каньос
7
Каньос
16
Лопес
8
Алмейда
99
Гомес
99
Гомес
8
Алмейда
5
Беллингем
2
Асенсио
2
Асенсио
5
Беллингем
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
23
Менди
6
Камавинга
6
Камавинга
23
Менди
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Валенсия
Реал
1
Хауме
ВР
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
28
Висент Абрил
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - Реал
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
9
Офсайды
0
4
Количество передач
373
622
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.89
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Реала», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Реал»

«Валенсия» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Валенсия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+