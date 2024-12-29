29.12.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
32
Катальди
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
29
Адли
23
Соттиль
9
Кен
22
МакКенни
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
МакКенни
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
4
Гатти
44
Фаджоли
44
Фаджоли
4
Гатти
28
Влахович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
28
Влахович
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
32
Катальди
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Катальди
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
3
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
9
Офсайды
0
1
Количество передач
506
316
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фиорентины», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»