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  • «Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 18:50
Ювентус
29.12.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
20' К. Тюрам 48' К. Тюрам
38' М. Кен 87' Р. Соттиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
32
Катальди
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
29
Адли
23
Соттиль
9
Кен
22
МакКенни
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
МакКенни
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
4
Гатти
44
Фаджоли
44
Фаджоли
4
Гатти
28
Влахович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
28
Влахович
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
32
Катальди
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Катальди
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
3
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
9
Офсайды
0
1
Количество передач
506
316
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фиорентины», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Фиорентина»

«Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Ювентус
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