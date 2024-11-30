30.11.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
4-3-1-2
33
аль-Майюф
4
Аль-Шарари
30
Ренан
66
29
Худт
11
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
17
Аль-Тани
11
Поденсе
9
Хамдалла
4-2-3-1
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
11
12
Канаба
12
Канаба
11
11
Поденсе
10
Карраско
10
Карраско
11
Поденсе
10
Аль-Джувейр
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
10
Аль-Джувейр
2
Канселу
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
Канселу
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
87
Тамбакти
87
Тамбакти
15
Аль-Кахтани
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Хиляль
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Хиляль
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
7
Офсайды
6
3
Количество передач
397
468
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Хиляля», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»