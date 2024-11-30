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    • «ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

    «ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

    ПСЖ
    30.11.2024, суббота, 23:00
    Франция. Лига 1, 13 тур
    1 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Нант
    2' А. Хакими
    38' М. Аблин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ПСЖ
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    51
    Вильям Пачо
    ЦЗ
    5
    Маркиньос
    (К) ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    17
    Витинья
    ЦП
    19
    Ли Кан Ин
    АП
    87
    Жоау Невеш
    АП
    29
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Нант
    30
    Патрик Карльгрен
    ВР
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    3
    Николя Коцца
    ЦЗ
    21
    Жан-Чарльз Кастеллетто
    ЦЗ
    18
    Фабьен Сентонс
    ПЗ
    5
    Педро Чиривелья
    (К) ОП
    8
    Йоанн Лепенан
    ОП
    44
    Edhy Zuliani
    ЦП
    6
    Дуглас Аугусто
    ЦП
    27
    Мозес Саймон
    ЛВ
    39
    Маттис Аблин
    ЦФ
    Главный тренер
    Антуан Комбуарэ
    ПСЖ
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    14
    Десир Дуэ
    АП
    10
    Усман Дембеле
    ПВ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Нант
    1
    Альбан Лафон
    ВР
    2
    Жан-Кевин Дюверн
    ЦЗ
    98
    Кельвен Амьен-Аду
    ПЗ
    17
    Жан-Филипп Гбамен
    ОП
    25
    Флоран Мойе
    АП
    11
    Маркус Коко
    ПВ
    22
    Сорба Томас
    ПВ
    62
    Bahereba Guirassy
    ЦФ
    7
    Игнатиус Ганаго
    ЦФ
    4-2-3-1
    1
    Доннарумма
    25
    Мендеш
    51
    Пачо
    5
    Маркиньос
    2
    Хакими
    8
    Руис
    17
    Витинья
    29
    Барколя
    87
    Невеш
    19
    Кан Ин
    9
    Рамуш
    4-2-2-1-1
    30
    Карльгрен
    18
    Сентонс
    3
    Коцца
    21
    Кастеллетто
    4
    Паллуа
    5
    Чиривелья
    8
    Лепенан
    44
    6
    Аугусто
    27
    Саймон
    39
    Аблин
    87
    Невеш
    33
    Заир-Эмери
    33
    Заир-Эмери
    87
    Невеш
    29
    Барколя
    14
    Дуэ
    14
    Дуэ
    29
    Барколя
    19
    Кан Ин
    10
    Дембеле
    10
    Дембеле
    19
    Кан Ин
    21
    Кастеллетто
    2
    Дюверн
    2
    Дюверн
    21
    Кастеллетто
    18
    Сентонс
    98
    Амьен-Аду
    98
    Амьен-Аду
    18
    Сентонс
    5
    Чиривелья
    17
    Гбамен
    17
    Гбамен
    5
    Чиривелья
    39
    Аблин
    7
    Ганаго
    7
    Ганаго
    39
    Аблин
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Нант
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    1
    Альбан Лафон
    ВР
    25
    Флоран Мойе
    АП
    11
    Маркус Коко
    ПВ
    22
    Сорба Томас
    ПВ
    62
    Bahereba Guirassy
    ЦФ
    Главный тренер
    Антуан Комбуарэ
    Остались в запасе
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Альбан Лафон
    ВР
    25
    Флоран Мойе
    АП
    11
    Маркус Коко
    ПВ
    22
    Сорба Томас
    ПВ
    62
    Bahereba Guirassy
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Антуан Комбуарэ
    Статистика матча ПСЖ - Нант
    Всего ударов по воротам
    24
    5
    Удары в створ
    10
    2
    Владение мячом %
    84
    16
    Угловые удары
    9
    3
    Нарушения
    3
    6
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    1008
    185
    Сейвы
    1
    9
    Точность передач %
    92
    65
    Удары мимо ворот
    8
    2
    Блокированные удары
    6
    1
    Удары из пределов штрафной
    17
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    0
    xG (ожидаемые голы)
    2.56
    0.65
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Нанта», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Нант»

    «ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.11.2024 21:50
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