ПСЖ
30.11.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
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Нант
2' А. Хакими
38' М. Аблин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
5
Педро Чиривелья
(К) ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
44
Edhy Zuliani
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
17
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Флоран Мойе
АП
11
Маркус Коко
ПВ
22
Сорба Томас
ПВ
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
7
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
19
Кан Ин
9
Рамуш
4-2-2-1-1
30
Карльгрен
18
Сентонс
3
Коцца
21
Кастеллетто
4
Паллуа
5
Чиривелья
8
Лепенан
44
6
Аугусто
27
Саймон
39
Аблин
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
19
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
19
Кан Ин
21
Кастеллетто
2
Дюверн
2
Дюверн
21
Кастеллетто
18
Сентонс
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
18
Сентонс
5
Чиривелья
17
Гбамен
17
Гбамен
5
Чиривелья
39
Аблин
7
Ганаго
7
Ганаго
39
Аблин
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
11
Марко Асенсио
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Альбан Лафон
ВР
25
Флоран Мойе
АП
11
Маркус Коко
ПВ
22
Сорба Томас
ПВ
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
11
Марко Асенсио
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбан Лафон
ВР
25
Флоран Мойе
АП
11
Маркус Коко
ПВ
22
Сорба Томас
ПВ
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Нант
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
84
16
Угловые удары
9
3
Нарушения
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Нанта», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».