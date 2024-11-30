30.11.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
17
Беукема
26
Лукуми
29
Де Сильвестри
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
21
Карлссон
21
Одгор
3-2-3-1-1
1
Станкович
21
Идзес
30
Свобода
33
Шверко
27
Кандела
5
Хапс
32
Дункан
41
Кавилья
6
Бусио
11
Ористанио
20
Похьянпало
29
Де Сильвестри
3
Хольм
3
Хольм
29
Де Сильвестри
21
Одгор
82
Урбански
82
Урбански
21
Одгор
14
Ндой
25
Домингес
25
Домингес
14
Ндой
21
Карлссон
7
Орсолини
7
Орсолини
21
Карлссон
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
33
Шверко
15
Альтаре
15
Альтаре
33
Шверко
5
Хапс
77
Эллертссон
77
Эллертссон
5
Хапс
32
Дункан
10
Йебоа
10
Йебоа
32
Дункан
Йебоа
89
Чрнигой
89
Чрнигой
Йебоа
20
Похьянпало
9
Раймондо
9
Раймондо
20
Похьянпало
Остались в запасе
Болонья
Венеция
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Болонья - Венеция
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
14
15
Офсайды
2
0
Количество передач
490
313
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Венеции», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»