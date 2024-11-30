30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
3-4-2-1
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
14
Кверфельд
15
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
21
Скарке
17
Холлербах
3-3-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
14
Шик
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
8
Хедира
13
Шафер
13
Шафер
8
Хедира
11
Чон
24
Сков
24
Сков
11
Чон
14
Кверфельд
31
Фолланд
31
Фолланд
14
Кверфельд
21
Скарке
11
Вертессен
11
Вертессен
21
Скарке
13
Артур
20
Мукиэле
20
Мукиэле
13
Артур
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
24
Гарсия
7
Вирц
7
Вирц
24
Гарсия
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
Остались в запасе
Унион
Байер
1
Александер Шволов
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Унион - Байер
4
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
0
Количество передач
342
567
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Байера», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»