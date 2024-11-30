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  • «Унион» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Унион» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 16:20
Унион
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Байер
29' У. Ен Чон
2' Ж. Фримпонг 71' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Унион
1
Александер Шволов
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
3-4-2-1
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
14
Кверфельд
15
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
21
Скарке
17
Холлербах
3-3-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
14
Шик
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
8
Хедира
13
Шафер
13
Шафер
8
Хедира
11
Чон
24
Сков
24
Сков
11
Чон
14
Кверфельд
31
Фолланд
31
Фолланд
14
Кверфельд
21
Скарке
11
Вертессен
11
Вертессен
21
Скарке
13
Артур
20
Мукиэле
20
Мукиэле
13
Артур
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
24
Гарсия
7
Вирц
7
Вирц
24
Гарсия
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
Остались в запасе
Унион
Байер
1
Александер Шволов
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Унион - Байер
4
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
0
Количество передач
342
567
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Байера», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«Байер»

«Унион» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Унион
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