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  • «Сокол» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Сокол» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 11:50
Сокол
30.11.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
39' Г. Гонгадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-2-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
27
Молодцов
13
Иванов
2
Чуриков
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
3-3-1-2-2
98
Имамов
50
Быков
53
Журавлев
79
Першин
17
Покидышев
46
Першин
16
Поярков
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
20
Полубояринов
22
Чобанов
22
Чобанов
20
Полубояринов
51
Синяк
69
Ермолин
69
Ермолин
51
Синяк
16
Поярков
91
Носков
91
Носков
16
Поярков
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Симонян
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
10
Алиев
29
Шарль
29
Шарль
10
Алиев
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «СКА-Хабаровска», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «СКА-Хабаровск»

«Сокол» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Сокол
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