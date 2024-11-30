Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «СКА-Хабаровска», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «СКА-Хабаровск»