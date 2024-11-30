30.11.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
4-2-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
27
Молодцов
13
Иванов
2
Чуриков
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
3-3-1-2-2
98
Имамов
50
Быков
53
Журавлев
79
Першин
17
Покидышев
46
Першин
16
Поярков
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
20
Полубояринов
22
Чобанов
22
Чобанов
20
Полубояринов
51
Синяк
69
Ермолин
69
Ермолин
51
Синяк
16
Поярков
91
Носков
91
Носков
16
Поярков
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Симонян
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
10
Алиев
29
Шарль
29
Шарль
10
Алиев
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «СКА-Хабаровска», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»