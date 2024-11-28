28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
3-1-2-3-1
1
Матеус
13
Феррейра
4
Ниакате
26
Арри-Мби
6
Карвальо
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
77
Брума
21
Орта
78
Фернандеш
77
Мартинес
4-1-2-3
1
Бауманн
15
Жандре
3
Чавес
25
Акпогума
39
Юрасек
18
Сташ
34
Бишоф
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
10
Гложек
27
Крамарич
4
Ниакате
3
Бамбу
3
Бамбу
4
Ниакате
78
Фернандеш
2
Гомес
2
Гомес
78
Фернандеш
8
Моутинью
29
Горби
29
Горби
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
34
Бишоф
18
Гайгер
18
Гайгер
34
Бишоф
10
Гложек
7
Тохумджу
7
Тохумджу
10
Гложек
18
Сташ
9
Мерстедт
9
Мерстедт
18
Сташ
27
Крамарич
9
Табакович
9
Табакович
27
Крамарич
Остались в запасе
Брага
Хоффенхайм
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Брага - Хоффенхайм
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
13
Офсайды
1
6
Количество передач
428
496
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Хоффенхайма», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»