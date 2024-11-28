Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брага» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Брага» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Брага
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
2' Брума 8' Р. Фернандеш 90+5' В. Карвальо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
34
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Матеус
13
Феррейра
4
Ниакате
26
Арри-Мби
6
Карвальо
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
77
Брума
21
Орта
78
Фернандеш
77
Мартинес
4-1-2-3
1
Бауманн
15
Жандре
3
Чавес
25
Акпогума
39
Юрасек
18
Сташ
34
Бишоф
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
10
Гложек
27
Крамарич
4
Ниакате
3
Бамбу
3
Бамбу
4
Ниакате
78
Фернандеш
2
Гомес
2
Гомес
78
Фернандеш
8
Моутинью
29
Горби
29
Горби
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
34
Бишоф
18
Гайгер
18
Гайгер
34
Бишоф
10
Гложек
7
Тохумджу
7
Тохумджу
10
Гложек
18
Сташ
9
Мерстедт
9
Мерстедт
18
Сташ
27
Крамарич
9
Табакович
9
Табакович
27
Крамарич
Остались в запасе
Брага
Хоффенхайм
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
36
Lúkas Petersson
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Брага - Хоффенхайм
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
13
Офсайды
1
6
Количество передач
428
496
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Хоффенхайма», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Хоффенхайм»

«Брага» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хоффенхайм Брага
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+