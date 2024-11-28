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  • «Реал Сосьедад» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Реал Сосьедад» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Реал Сосьедад
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аякс
67' А. Барренечеа 85' Т. Кубо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
23
Бекер
14
Кубо
10
Мендес
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Ренш
37
Шутало
21
Хато
15
Бас
23
Бергейс
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
11
Траоре
29
Акпом
9
Бробби
14
Кубо
17
Гомес
17
Гомес
14
Кубо
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
23
Бергейс
21
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
21
Фитц-Джим
11
Траоре
34
Банел
34
Банел
11
Траоре
9
Бробби
7
Расмуссен
7
Расмуссен
9
Бробби
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Аякс
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Реал Сосьедад - Аякс
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
17
Офсайды
1
1
Количество передач
429
384
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Аякса», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Аякс»

«Реал Сосьедад» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс Реал Сосьедад
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