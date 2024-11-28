28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
23
Бекер
14
Кубо
10
Мендес
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Ренш
37
Шутало
21
Хато
15
Бас
23
Бергейс
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
11
Траоре
29
Акпом
9
Бробби
14
Кубо
17
Гомес
17
Гомес
14
Кубо
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
23
Бергейс
21
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
21
Фитц-Джим
11
Траоре
34
Банел
34
Банел
11
Траоре
9
Бробби
7
Расмуссен
7
Расмуссен
9
Бробби
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Аякс
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Реал Сосьедад - Аякс
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
17
Офсайды
1
1
Количество передач
429
384
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Аякса», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»