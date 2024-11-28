28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
24
Онана
3
Маласья
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Угарте
17
Гарначо
7
Маунт
7
Антони
19
Хойлунд
8
Фернандеш
4-1-2-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
10
Хеуге
9
Хельмерсен
6
Мартинес
23
Шоу
23
Шоу
6
Мартинес
3
Маласья
2
Далот
2
Далот
3
Маласья
4
де Лигт
5
Каземиро
5
Каземиро
4
де Лигт
7
Маунт
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Антони
16
Диалло
16
Диалло
7
Антони
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Зинкернагель
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
9
Хельмерсен
9
Хег
9
Хег
9
Хельмерсен
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Буде-Глимт
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт
2
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
789
300
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Буде-Глимт», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»