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  • «Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Манчестер Юнайтед
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
1' А. Гарначо 45' Р. Хойлунд 50' Р. Хойлунд
19' Х. Эвьен 23' Ф. Зинкернагель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Маласья
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Угарте
17
Гарначо
7
Маунт
7
Антони
19
Хойлунд
8
Фернандеш
4-1-2-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
10
Хеуге
9
Хельмерсен
6
Мартинес
23
Шоу
23
Шоу
6
Мартинес
3
Маласья
2
Далот
2
Далот
3
Маласья
4
де Лигт
5
Каземиро
5
Каземиро
4
де Лигт
7
Маунт
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Антони
16
Диалло
16
Диалло
7
Антони
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Зинкернагель
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
9
Хельмерсен
9
Хег
9
Хег
9
Хельмерсен
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Буде-Глимт
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт
2
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
789
300
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Буде-Глимт», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт»

«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Манчестер Юнайтед
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