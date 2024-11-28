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  • ФКСБ – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

ФКСБ – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
ФКСБ
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
28
Дариус Олару
(К) ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
36
Христос Музакитис
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
22
Михай Тома
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андреас Ндой
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
22
Шикинью
АП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-2-3
32
Тарновану
30
Нгезана
17
Попеску
33
Радунович
6
Эджума
15
Шут
2
Крецу
28
Олару
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
11
Микулеску
3-2-2-1-2
19
Цолакис
20
Коштинья
5
Пирола
45
Рецос
23
Родиней
3
Ортега
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
7
Масурас
19
Костулас
9
Эль-Кааби
30
Нгезана
5
Дава
5
Дава
30
Нгезана
17
Тэнасе
29
Попа
29
Попа
17
Тэнасе
20
Коштинья
32
Хецце
32
Хецце
20
Коштинья
Яремчук
27
Оливейра
27
Оливейра
Яремчук
14
Дани Гарсия
99
Вельде
99
Вельде
14
Дани Гарсия
7
Масурас
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Масурас
19
Костулас
11
Яремчук
11
Яремчук
19
Костулас
Остались в запасе
ФКСБ
Олимпиакос
25
Андрей Влад
ВР
22
Михай Тома
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
22
Шикинью
АП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
22
Михай Тома
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
22
Шикинью
АП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ФКСБ - Олимпиакос
5
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
16
Офсайды
2
1
Количество передач
322
463
Сейвы
2
2
Точность передач %
60
72
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Олимпиакоса», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Олимпиакос»

ФКСБ – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Олимпиакос ФКСБ
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