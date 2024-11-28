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  • «Хайденхайм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Хайденхайм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Хайденхайм
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
0 : 2
Завершен
Челси
51' К. Нкунку 86' М. Мудрик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
(К) ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
27
Киано Дайер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
4
Зирслебен
15
Мэлони
30
Тайеркауф
6
Дорш
23
Траоре
17
Хонзак
10
Ваннер
7
Сиенза
29
Кауфманн
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
19
Санчо
27
Мудрик
9
Гиу
28
Нкунку
29
Кауфманн
23
Гимбер
23
Гимбер
29
Кауфманн
6
Дорш
3
Шеппнер
3
Шеппнер
6
Дорш
23
Траоре
21
Бек
21
Бек
23
Траоре
17
Хонзак
31
Конте
31
Конте
17
Хонзак
15
Мэлони
14
Бройниг
14
Бройниг
15
Мэлони
28
Нкунку
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
51
Рак-Сакьи
51
Рак-Сакьи
8
Дьюсбери-Холл
9
Гиу
79
Феликс
79
Феликс
9
Гиу
Остались в запасе
Хайденхайм
Челси
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Хайденхайм - Челси
2
1
4
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
11
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
10
Офсайды
6
0
Количество передач
299
629
Сейвы
7
11
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.97
2.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Челси», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Челси»

«Хайденхайм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Хайденхайм
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