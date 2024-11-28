28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-2-3-3
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
8
Янкович
10
Зубир
21
Кащук
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
7
Байрамов
77
Кочальски
3-3-3-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
17
Омари
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
17
Верету
39
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
66
Андраде
18
Ромао
18
Ромао
66
Андраде
21
Кащук
11
Андраде
11
Андраде
21
Кащук
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
17
Верету
8
Какере
8
Какере
17
Верету
7
Нуама
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
39
Фофана
9
9
39
Фофана
Остались в запасе
Карабах
Лион
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Карабах - Лион
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
15
Офсайды
3
2
Количество передач
484
378
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.68
2.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Лиона», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»