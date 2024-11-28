Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карабах» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Карабах» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Карабах
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 4
Завершен
Лион
88' Жуниньо (П)
15' Ж. Микаутадзе 63' К. Толиссо 68' М. Фофана 80' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
(К) ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
18
Жулио Ромао
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
3-2-3-3
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
8
Янкович
10
Зубир
21
Кащук
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
7
Байрамов
77
Кочальски
3-3-3-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
17
Омари
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
17
Верету
39
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
66
Андраде
18
Ромао
18
Ромао
66
Андраде
21
Кащук
11
Андраде
11
Андраде
21
Кащук
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
17
Верету
8
Какере
8
Какере
17
Верету
7
Нуама
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
39
Фофана
9
9
39
Фофана
Остались в запасе
Карабах
Лион
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Карабах - Лион
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
15
Офсайды
3
2
Количество передач
484
378
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.68
2.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Лиона», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах»«Лион»

«Карабах» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лион Карабах
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+