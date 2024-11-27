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  • «Селтик» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Селтик» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 21:50
Селтик
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
60' Д. Маэда
26' К. Картер-Викерс (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
30
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
17
Цолис
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
17
Цолис
94
Нильсен
94
Нильсен
17
Цолис
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
Остались в запасе
Селтик
Брюгге
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Селтик - Брюгге
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
685
451
Сейвы
3
2
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Брюгге», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Брюгге»

«Селтик» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Селтик
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