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  • ПСВ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

ПСВ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 21:50
ПСВ
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
87' М. Тилльман 90' М. Тилльман 90+5' Р. Пепи
8' Д. Сикан 37' А. Зубков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
2
Карсдорп
70
Ланг
34
Сайбари
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
14
Сикан
19
Бондаренко
70
Ланг
20
Тил
20
Тил
70
Ланг
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
21
Боскальи
11
Лосано
11
Лосано
21
Боскальи
32
Дамс
9
Пепи
9
Пепи
32
Дамс
11
Кевин
4
Франьич
4
Франьич
11
Кевин
10
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Зубков
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
Остались в запасе
ПСВ
Шахтер
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча ПСВ - Шахтер
3
1
1
Всего ударов по воротам
35
12
Удары в створ
18
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
5
Нарушения
4
2
Офсайды
1
0
Количество передач
607
278
Сейвы
1
15
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
14
4
xG (ожидаемые голы)
3
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Шахтера», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Шахтер»

ПСВ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Шахтер ПСВ
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