27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
3-2-2-2-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
2
Карсдорп
70
Ланг
34
Сайбари
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
14
Сикан
19
Бондаренко
70
Ланг
20
Тил
20
Тил
70
Ланг
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
21
Боскальи
11
Лосано
11
Лосано
21
Боскальи
32
Дамс
9
Пепи
9
Пепи
32
Дамс
11
Кевин
4
Франьич
4
Франьич
11
Кевин
10
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Зубков
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
Остались в запасе
ПСВ
Шахтер
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча ПСВ - Шахтер
3
1
1
Всего ударов по воротам
35
12
Удары в створ
18
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
5
Нарушения
4
2
Офсайды
1
0
Количество передач
607
278
Сейвы
1
15
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
14
4
xG (ожидаемые голы)
3
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Шахтера», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»