27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
10
Головин
36
Эмболо
4-2-1-2-1
1
Трубин
6
Бах
44
Араужо
30
Отаменди
18
Каррерас
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
14
Павлидис
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
29
Бен-Сегир
22
Салису
22
Салису
29
Бен-Сегир
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
36
Эмболо
9
Балогун
9
Балогун
36
Эмболо
6
Закария
99
Иленихена
99
Иленихена
6
Закария
8
Эушнес
18
Баррейро
18
Баррейро
8
Эушнес
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
11
Ди Мария
12
Флорентину
11
Амдуни
11
Амдуни
12
Флорентину
14
Павлидис
19
Кабрал
19
Кабрал
14
Павлидис
Остались в запасе
Монако
Бенфика
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
78
Joan Tincres
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
20
Tiago Parente
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
60
Нуну Феликс
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
78
Joan Tincres
ЦФ
Остались в запасе
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
20
Tiago Parente
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
60
Нуну Феликс
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Монако - Бенфика
4
1
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
8
Офсайды
1
6
Количество передач
417
491
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
3.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бенфики», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»