26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
8
Руис
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Руис
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
1
Даниэль Перец
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
14
Десир Дуэ
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
14
Десир Дуэ
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бавария - ПСЖ
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
577
419
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «ПСЖ», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»