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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 17:50
Торпедо-БелАЗ
22.11.2024, пятница, 19:10
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
49' М. Скавыш
37' А. Гаврилович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
19
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Алимардон Шукуров
АП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
10
Шарковский
30
Побудей
17
Ковалев
15
Скавыш
4-2-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
66
Политевич
5
Рай
8
Селява
25
Куликов
98
Подстрелов
8
Демченко
19
Игор
29
Альфред
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
10
Шарковский
10
Шукуров
10
Шукуров
10
Шарковский
44
Бутаревич
25
Василевич
25
Василевич
44
Бутаревич
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
26
Седько
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
23
Мельниченко
98
Подстрелов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Динамо» Минск

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Торпедо-БелАЗ
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