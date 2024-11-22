22.11.2024, пятница, 19:10
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-2-2-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
10
Шарковский
30
Побудей
17
Ковалев
15
Скавыш
4-2-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
66
Политевич
5
Рай
8
Селява
25
Куликов
98
Подстрелов
8
Демченко
19
Игор
29
Альфред
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
10
Шарковский
10
Шукуров
10
Шукуров
10
Шарковский
44
Бутаревич
25
Василевич
25
Василевич
44
Бутаревич
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
26
Седько
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
23
Мельниченко
98
Подстрелов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск
- Матч будет транслировать «ЯСНАе ТV».
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Источник: «Бомбардир»