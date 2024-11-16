16.11.2024, суббота, 20:00
Лига наций, группа B1, 5 тур
Лига наций, группа B1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
4-4-1-1
1
Мамардашвили
5
Кверквелия
4
Лочошвили
2
Какабадзе
4
Кашия
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
19
Шенгелия
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
11
Зивзивадзе
4-1-1-3-1
12
Трубин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
6
Бражко
10
Шапаренко
20
Зубков
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
5
Кверквелия
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
5
Кверквелия
8
Китеишвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
9
Давиташвили
9
Давиташвили
10
Чакветадзе
19
Шенгелия
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
19
Шенгелия
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
10
Шапаренко
15
Крыськив
15
Крыськив
10
Шапаренко
6
Бражко
21
Калюжный
21
Калюжный
6
Бражко
8
Судаков
8
Назаренко
8
Назаренко
8
Судаков
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
Остались в запасе
Грузия
Украина
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Грузия - Украина
2
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
535
406
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Украины, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»