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  • Грузия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Грузия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 18:50
Грузия
16.11.2024, суббота, 20:00
Лига наций, группа B1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Украина
76' Ж. Микаутадзе
7' С. Кверквелия (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
4
Алексей Сыч
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Иван Калюжный
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-4-1-1
1
Мамардашвили
5
Кверквелия
4
Лочошвили
2
Какабадзе
4
Кашия
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
19
Шенгелия
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
11
Зивзивадзе
4-1-1-3-1
12
Трубин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
6
Бражко
10
Шапаренко
20
Зубков
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
5
Кверквелия
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
5
Кверквелия
8
Китеишвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
9
Давиташвили
9
Давиташвили
10
Чакветадзе
19
Шенгелия
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
19
Шенгелия
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
10
Шапаренко
15
Крыськив
15
Крыськив
10
Шапаренко
6
Бражко
21
Калюжный
21
Калюжный
6
Бражко
8
Судаков
8
Назаренко
8
Назаренко
8
Судаков
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
Остались в запасе
Грузия
Украина
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Грузия - Украина
2
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
535
406
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Украины, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина

Грузия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Украина Грузия
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