Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Греция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Греция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 21:35
Греция
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа B2, 5 тур
0 : 3
Завершен
Англия
7' О. Уоткинс 78' О. Влаходимос (АГ) 83' К. Джонс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
23
Манолис Сиопис
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Греция
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Доминик Соланке
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-3-1
1
Влаходимос
21
Цимикас
4
Мавропанос
3
Кулиеракис
15
Рота
23
Сиопис
20
Зафейрис
10
Цолис
11
Бакасетас
7
Масурас
14
Павлидис
4-3-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Гехи
5
Конса
22
Льюис
10
Беллингем
17
Джонс
24
Галлахер
17
Мадуэке
11
Гордон
19
Уоткинс
14
Павлидис
22
Яннулис
22
Яннулис
14
Павлидис
21
Цимикас
10
Пелкас
10
Пелкас
21
Цимикас
23
Сиопис
20
Манталос
20
Манталос
23
Сиопис
11
Бакасетас
8
Иоаннидис
8
Иоаннидис
11
Бакасетас
5
Конса
3
Холл
3
Холл
5
Конса
24
Галлахер
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
24
Галлахер
11
Гордон
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Гордон
17
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
17
Мадуэке
19
Уоткинс
9
Кейн
9
Кейн
19
Уоткинс
Остались в запасе
Греция
Англия
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Греция - Англия
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
10
Количество передач
411
540
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча Греция против Англии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Англия

Греция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Англия Греция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+