14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа B2, 5 тур
Лига наций, группа B2, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Греция
Греция
4-2-3-1
1
Влаходимос
21
Цимикас
4
Мавропанос
3
Кулиеракис
15
Рота
23
Сиопис
20
Зафейрис
10
Цолис
11
Бакасетас
7
Масурас
14
Павлидис
4-3-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Гехи
5
Конса
22
Льюис
10
Беллингем
17
Джонс
24
Галлахер
17
Мадуэке
11
Гордон
19
Уоткинс
14
Павлидис
22
Яннулис
22
Яннулис
14
Павлидис
21
Цимикас
10
Пелкас
10
Пелкас
21
Цимикас
23
Сиопис
20
Манталос
20
Манталос
23
Сиопис
11
Бакасетас
8
Иоаннидис
8
Иоаннидис
11
Бакасетас
5
Конса
3
Холл
3
Холл
5
Конса
24
Галлахер
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
24
Галлахер
11
Гордон
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Гордон
17
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
17
Мадуэке
19
Уоткинс
9
Кейн
9
Кейн
19
Уоткинс
Остались в запасе
Греция
Англия
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
25
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Греция - Англия
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
10
Количество передач
411
540
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча Греция против Англии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»