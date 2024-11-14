Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Франция – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Франция – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 21:35
Франция
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
0 : 0
Завершен
Израиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
(К) ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
10
Манор Соломон
(К) ЛВ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
19
Дор Тургеман
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Франция
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Израиль
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Дор Перец
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
13
Канте
18
Заир-Эмери
6
Камавинга
12
Барколя
11
Олисе
12
Муани
3-1-1-3-2
1
Перец
3
Голдберг
5
Начмиас
4
Шломо
22
Жабер
16
Абу Фани
20
Абада
11
Глух
10
Соломон
17
Йехезкель
19
Тургеман
6
Камавинга
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Камавинга
11
Олисе
7
Коман
7
Коман
11
Олисе
12
Барколя
7
Нкунку
7
Нкунку
12
Барколя
18
Заир-Эмери
9
Тюрам
9
Тюрам
18
Заир-Эмери
11
Глух
8
Перец
8
Перец
11
Глух
20
Абада
11
Азиза
11
Азиза
20
Абада
17
Йехезкель
17
Халаили
17
Халаили
17
Йехезкель
10
Соломон
9
Саба
9
Саба
10
Соломон
Остались в запасе
Франция
Израиль
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Франция - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
742
324
Сейвы
1
8
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Израиля, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Израиль

Франция – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Израиль Франция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+