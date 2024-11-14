Составы команд
Франция
Франция
4-2-1-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
13
Канте
18
Заир-Эмери
6
Камавинга
12
Барколя
11
Олисе
12
Муани
3-1-1-3-2
1
Перец
3
Голдберг
5
Начмиас
4
Шломо
22
Жабер
16
Абу Фани
20
Абада
11
Глух
10
Соломон
17
Йехезкель
19
Тургеман
6
Камавинга
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Камавинга
11
Олисе
7
Коман
7
Коман
11
Олисе
12
Барколя
7
Нкунку
7
Нкунку
12
Барколя
18
Заир-Эмери
9
Тюрам
9
Тюрам
18
Заир-Эмери
11
Глух
8
Перец
8
Перец
11
Глух
20
Абада
11
Азиза
11
Азиза
20
Абада
17
Йехезкель
17
Халаили
17
Халаили
17
Йехезкель
10
Соломон
9
Саба
9
Саба
10
Соломон
Остались в запасе
Франция
Израиль
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Куадио Коне
ЦП
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Франция - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
742
324
Сейвы
1
8
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Израиля, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Израиль
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»