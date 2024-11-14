14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
Лига наций, группа A2, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
4-1-2-1-2
1
Кастелс
2
Дебаст
4
Фас
3
Теате
21
Кастань
24
Онана
8
Энгелс
5
Де Куйпер
10
Троссард
11
Опенда
9
Лукаку
3-4-2-1
1
Доннарумма
20
Камбьясо
6
Буонджорно
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
6
Ровелла
8
Тонали
3
Димарко
16
Фраттези
18
Барелла
9
Ретеги
3
Теате
3
Аль-Дахил
3
Аль-Дахил
3
Теате
8
Энгелс
7
Вермерен
7
Вермерен
8
Энгелс
21
Кастань
19
Бакайоко
19
Бакайоко
21
Кастань
5
Де Куйпер
14
Лукебакио
14
Лукебакио
5
Де Куйпер
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
20
Камбьясо
19
Гатти
19
Гатти
20
Камбьясо
6
Ровелла
5
Локателли
5
Локателли
6
Ровелла
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
18
Барелла
10
Распадори
10
Распадори
18
Барелла
Остались в запасе
Бельгия
Италия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Бельгия - Италия
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
9
Офсайды
0
4
Количество передач
462
545
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Италии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Италия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»