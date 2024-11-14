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  • Бельгия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Бельгия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 21:35
Бельгия
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
0 : 1
Завершен
Италия
11' С. Тонали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
9
Ромелу Лукаку
(К) ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Матте Сметс
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
2
Дебаст
4
Фас
3
Теате
21
Кастань
24
Онана
8
Энгелс
5
Де Куйпер
10
Троссард
11
Опенда
9
Лукаку
3-4-2-1
1
Доннарумма
20
Камбьясо
6
Буонджорно
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
6
Ровелла
8
Тонали
3
Димарко
16
Фраттези
18
Барелла
9
Ретеги
3
Теате
3
Аль-Дахил
3
Аль-Дахил
3
Теате
8
Энгелс
7
Вермерен
7
Вермерен
8
Энгелс
21
Кастань
19
Бакайоко
19
Бакайоко
21
Кастань
5
Де Куйпер
14
Лукебакио
14
Лукебакио
5
Де Куйпер
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
20
Камбьясо
19
Гатти
19
Гатти
20
Камбьясо
6
Ровелла
5
Локателли
5
Локателли
6
Ровелла
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
18
Барелла
10
Распадори
10
Распадори
18
Барелла
Остались в запасе
Бельгия
Италия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Николо Савона
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Бельгия - Италия
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
9
Офсайды
0
4
Количество передач
462
545
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Италии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Италия

Бельгия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Италия Бельгия
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