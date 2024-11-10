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  • «Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 21:50
Реал Сосьедад
10.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
33' Ш. Бекер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
19
Субельдия
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
10
Мендес
14
Кубо
23
Бекер
4-1-3-1-1
1
Пенья
5
Кубарси
23
Кунде
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
9
Левандовски
24
Сучич
17
Гомес
17
Гомес
24
Сучич
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
23
Кунде
16
Гави
16
Гави
23
Кунде
21
де Йонг
20
Ольмо
20
Ольмо
21
де Йонг
7
Лопес
31
Фати
31
Фати
7
Лопес
8
Педри
10
Виктор
10
Виктор
8
Педри
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
17
6
Офсайды
3
4
Количество передач
269
611
Сейвы
1
5
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Барселоны», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона»

«Реал Сосьедад» – «Барселона» смотреть онлайн 10 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад
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