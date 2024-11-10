10.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
19
Субельдия
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
10
Мендес
14
Кубо
23
Бекер
4-1-3-1-1
1
Пенья
5
Кубарси
23
Кунде
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
9
Левандовски
24
Сучич
17
Гомес
17
Гомес
24
Сучич
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
23
Кунде
16
Гави
16
Гави
23
Кунде
21
де Йонг
20
Ольмо
20
Ольмо
21
де Йонг
7
Лопес
31
Фати
31
Фати
7
Лопес
8
Педри
10
Виктор
10
Виктор
8
Педри
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
17
6
Офсайды
3
4
Количество передач
269
611
Сейвы
1
5
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Барселоны», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»