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Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Динамо» Минск, 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Динамо» Минск