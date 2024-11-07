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  • «Легия» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Легия» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Легия
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Мн
10' Лукиньяс 51' М. Гуал (П) 55' Лукиньяс 59' М. Гуал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
67
Бартош Капустка
(К) АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
(К) ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
16
Юрген Челхака
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
3
Джозеф Окоро
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-1-1-3-2
87
Кобыляк
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
11
Чодина
67
Капустка
82
Лукиньяс
25
Морисита
28
Гуал
22
Вшолек
3-3-3-1
21
Лапоухов
26
Калинин
4
Гаврилович
23
Поляков
32
Пигас
8
Селява
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
67
Капустка
16
Челхака
16
Челхака
67
Капустка
82
Лукиньяс
19
19
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Нсаме
17
Нсаме
28
Гуал
8
Селява
3
Окоро
3
Окоро
8
Селява
4
Гаврилович
10
Жердев
10
Жердев
4
Гаврилович
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
Остались в запасе
Легия
Динамо Мн
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Легия - Динамо Мн
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
494
391
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Динамо» Минск, 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Динамо» Минск

«Легия» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо Мн Легия
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