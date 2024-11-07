07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
Лига конференций, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Легия
Легия
3-1-1-3-2
87
Кобыляк
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
11
Чодина
67
Капустка
82
Лукиньяс
25
Морисита
28
Гуал
22
Вшолек
3-3-3-1
21
Лапоухов
26
Калинин
4
Гаврилович
23
Поляков
32
Пигас
8
Селява
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
67
Капустка
16
Челхака
16
Челхака
67
Капустка
82
Лукиньяс
19
19
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Нсаме
17
Нсаме
28
Гуал
8
Селява
3
Окоро
3
Окоро
8
Селява
4
Гаврилович
10
Жердев
10
Жердев
4
Гаврилович
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
Остались в запасе
Легия
Динамо Мн
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Легия - Динамо Мн
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
494
391
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Динамо» Минск, 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»