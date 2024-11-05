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  • «Селтик» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Селтик» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 21:50
Селтик
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
35' Н. Кюн 45+2' Н. Кюн 72' Р. Хатате
23' К. Баумгартнер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
3
Битшиабу
4
Орбан
2
Гертрейда
21
Айдара
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
5
Скейлз
20
Картер-Викерс
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
7
Нуса
11
Эльмас
11
Эльмас
7
Нуса
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Селтик
РБ Лейпциг
1
Вильями Синисало
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Селтик - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
7
13
Офсайды
2
1
Количество передач
646
411
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «РБ Лейпцига», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «РБ Лейпциг»

«Селтик» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Селтик
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