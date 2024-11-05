05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
3
Битшиабу
4
Орбан
2
Гертрейда
21
Айдара
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
5
Скейлз
20
Картер-Викерс
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
7
Нуса
11
Эльмас
11
Эльмас
7
Нуса
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Селтик
РБ Лейпциг
1
Вильями Синисало
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Селтик - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
7
13
Офсайды
2
1
Количество передач
646
411
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «РБ Лейпцига», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»