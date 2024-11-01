01.11.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
4-2-3-1
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
10
Мане
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Мане
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
38
Леонардо
15
Аль-Кахтани
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
5
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
16
Офсайды
5
1
Количество передач
371
361
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хиляля», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»