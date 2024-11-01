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  • «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

«Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

1 ноября 2024, 19:50
Аль-Наср
01.11.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
1' Талиска
77' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
4-2-3-1
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
10
Мане
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Мане
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
38
Леонардо
15
Аль-Кахтани
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
5
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
16
Офсайды
5
1
Количество передач
371
361
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хиляля», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Наср
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