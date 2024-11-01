01.11.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
7
Гомес
11
Сахрауи
27
Жегрова
15
Дэвид
3-1-3-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
17
Верету
39
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
27
Жегрова
5
Баккер
5
Баккер
27
Жегрова
12
Менье
2
Туре
2
Туре
12
Менье
7
Гомес
32
Буадди
32
Буадди
7
Гомес
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
17
Мукау
18
Байо
18
Байо
17
Мукау
17
Верету
10
Бенрахма
10
Бенрахма
17
Верету
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Лилль
Лион
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лилль - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
400
444
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лиона», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»