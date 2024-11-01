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  • «Лилль» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

«Лилль» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

1 ноября 2024, 21:50
Лилль
01.11.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лион
17' Д. Дэвид
90+1' М. Фофана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
7
Гомес
11
Сахрауи
27
Жегрова
15
Дэвид
3-1-3-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
17
Верету
39
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
27
Жегрова
5
Баккер
5
Баккер
27
Жегрова
12
Менье
2
Туре
2
Туре
12
Менье
7
Гомес
32
Буадди
32
Буадди
7
Гомес
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
17
Мукау
18
Байо
18
Байо
17
Мукау
17
Верету
10
Бенрахма
10
Бенрахма
17
Верету
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Лилль
Лион
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лилль - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
400
444
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лиона», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Лион»

«Лилль» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Лилль
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