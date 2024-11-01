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  • «Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно,1 ноября 2024

«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно,1 ноября 2024

1 ноября 2024, 21:20
Байер
01.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
40
Франсис Оньека
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
7
Вирц
22
Бонифаци
3-3-1-3
1
Нюбель
91
Чейз
24
Руо
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
18
Левелинг
19
Туре
26
Ундав
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
20
Мукиэле
7
Хофманн
7
Хофманн
20
Мукиэле
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
20
Мийо
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
20
Мийо
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
Ридер
19
Туре
9
Демирович
9
Демирович
19
Туре
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
14
Офсайды
9
0
Количество передач
447
433
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Штутгарта», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Штутгарт»

«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно,1 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Байер
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