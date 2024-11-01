Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Штутгарта», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Штутгарт»