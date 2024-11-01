Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
7
Вирц
22
Бонифаци
3-3-1-3
1
Нюбель
91
Чейз
24
Руо
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
18
Левелинг
19
Туре
26
Ундав
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
20
Мукиэле
7
Хофманн
7
Хофманн
20
Мукиэле
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
20
Мийо
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
20
Мийо
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
Ридер
19
Туре
9
Демирович
9
Демирович
19
Туре
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
14
Офсайды
9
0
Количество передач
447
433
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Штутгарта», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»