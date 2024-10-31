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  • «Дженоа» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2024

«Дженоа» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2024

31 октября 2024, 19:20
Дженоа
31.10.2024, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
72' Р. Госенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
(К) ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
23
Ifenna Dorgu
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Томмазо Рубино
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
3-2-3-2
1
Леали
28
Маттурро
22
Васкес
38
Вольяччо
3
Мартин
20
Сабелли
2
Торсбю
32
Френдруп
47
Бадель
9
Пинамонти
18
Эхатор
4-3-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
8
Госенс
28
Мартинес
3
Раньери
8
Бове
7
Ричардсон
28
Колпани
23
Соттиль
18
Белтран
8
Куаме
18
Эхатор
5
Аганор
5
Аганор
18
Эхатор
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
47
Бадель
21
Миретти
21
Миретти
47
Бадель
2
Торсбю
26
Перейро
26
Перейро
2
Торсбю
23
Соттиль
3
Бираги
3
Бираги
23
Соттиль
28
Колпани
8
Мандрагора
8
Мандрагора
28
Колпани
18
Белтран
10
Рубино
10
Рубино
18
Белтран
7
Ричардсон
29
Адли
29
Адли
7
Ричардсон
8
Бове
93
Иконе
93
Иконе
8
Бове
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
23
Ifenna Dorgu
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
23
Ifenna Dorgu
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
4
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
229
522
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Фиорентины», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа»«Фиорентина»

«Дженоа» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Дженоа
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