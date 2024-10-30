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  • «Майнц» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

«Майнц» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

30 октября 2024, 21:35
Майнц
30.10.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Бавария
2' Д. Мусиала 37' Д. Мусиала 45+1' Л. Сане 45+4' Д. Мусиала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
(К) ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Центнер
19
Каси
4
Йенц
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
9
Зиб
40
Видович
3-2-1-3-1
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
19
Дэвис
36
Палинья
6
Киммих
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
4
Йенц
16
Белл
16
Белл
4
Йенц
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
9
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Зиб
40
Видович
9
Онисиво
9
Онисиво
40
Видович
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
15
Дайер
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
15
Дайер
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Майнц - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
17
10
Офсайды
4
0
Количество передач
219
897
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Баварии», 2 тур Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц»«Бавария»

«Майнц» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Бавария Майнц
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