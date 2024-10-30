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  • «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

30 октября 2024, 21:35
Манчестер Юнайтед
30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Лестер
15' Каземиро 28' А. Гарначо 36' Б. Фернандеш 39' Каземиро 59' Б. Фернандеш
33' Б. Эль-Ханнус 45+3' К. Коди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
(К) ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
14
Бобби Рид
АП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
37
Will Alves
ЦФ
4-3-3-3
24
Онана
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Линделеф
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
15
Колльер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
17
Гарначо
24
Эриксен
4-2-3-1
21
Уорд
24
Джастин
15
Коди
5
Околи
33
Томас
34
Скипп
34
Сумаре
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
4
де Лигт
35
Эванс
35
Эванс
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
3
Мазрауи
6
Мартинес
11
Зиркзее
29
Уитли
29
Уитли
11
Зиркзее
17
Гарначо
19
Хойлунд
19
Хойлунд
17
Гарначо
5
Околи
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Околи
14
Рид
10
Буонанотте
10
Буонанотте
14
Рид
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
37
37
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
5
Офсайды
3
1
Количество передач
557
427
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лестера», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Лестер Манчестер Юнайтед
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