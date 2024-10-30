30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Манчестер Юнайтед
4-3-3-3
24
Онана
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Линделеф
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
15
Колльер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
17
Гарначо
24
Эриксен
4-2-3-1
21
Уорд
24
Джастин
15
Коди
5
Околи
33
Томас
34
Скипп
34
Сумаре
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Айю
4
де Лигт
35
Эванс
35
Эванс
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
3
Мазрауи
6
Мартинес
11
Зиркзее
29
Уитли
29
Уитли
11
Зиркзее
17
Гарначо
19
Хойлунд
19
Хойлунд
17
Гарначо
5
Околи
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Околи
14
Рид
10
Буонанотте
10
Буонанотте
14
Рид
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
37
37
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
38
Джек Флетчер
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
5
Офсайды
3
1
Количество передач
557
427
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лестера», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»