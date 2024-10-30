30.10.2024, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
3-3-3-1
23
Стил
44
Игор
6
ван Хеке
48
Лэмпти
24
Кадиоглу
27
Виффер
7
Модер
7
Адингра
10
Груда
10
Энкисо
11
Фергюсон
4-1-2-3
1
Ярош
12
Брэдли
4
Куанса
2
Гомес
3
Робертсон
3
Эндо
21
Джонс
23
Мортон
14
Диас
8
Собослаи
18
Гакпо
24
Кадиоглу
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Кадиоглу
6
ван Хеке
34
Велтман
34
Велтман
6
ван Хеке
7
Модер
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
7
Модер
10
Груда
22
Митома
22
Митома
10
Груда
10
Энкисо
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Энкисо
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
23
Мортон
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
23
Мортон
3
Эндо
42
Ньони
42
Ньони
3
Эндо
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
8
Собослаи
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Собослаи
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
11
Офсайды
3
3
Количество передач
398
513
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ливерпуля», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»