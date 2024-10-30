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  • «Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

«Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

30 октября 2024, 21:20
Брайтон
30.10.2024, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
81' С. Адингра 90' Т. Лэмпти
46' К. Гакпо 63' К. Гакпо 85' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
(К) ВР
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-3-1
23
Стил
44
Игор
6
ван Хеке
48
Лэмпти
24
Кадиоглу
27
Виффер
7
Модер
7
Адингра
10
Груда
10
Энкисо
11
Фергюсон
4-1-2-3
1
Ярош
12
Брэдли
4
Куанса
2
Гомес
3
Робертсон
3
Эндо
21
Джонс
23
Мортон
14
Диас
8
Собослаи
18
Гакпо
24
Кадиоглу
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Кадиоглу
6
ван Хеке
34
Велтман
34
Велтман
6
ван Хеке
7
Модер
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
7
Модер
10
Груда
22
Митома
22
Митома
10
Груда
10
Энкисо
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Энкисо
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
23
Мортон
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
23
Мортон
3
Эндо
42
Ньони
42
Ньони
3
Эндо
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
8
Собослаи
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Собослаи
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
11
Офсайды
3
3
Количество передач
398
513
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ливерпуля», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Ливерпуль»

«Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Брайтон
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