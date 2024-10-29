Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Арсенал»