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  • «Динамо» Минск – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

«Динамо» Минск – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

29 октября 2024, 17:50
Динамо Мн
29.10.2024, вторник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
28' Д. Подстрелов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
19
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Андре Эдгар
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
26
Калинин
23
Поляков
32
Пигас
8
Селява
17
Бахар
19
Игор
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
3-4-1
30
Сороко
2
Чиж
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
99
Волков
11
Ловец
8
Демченко
25
Куликов
25
Куликов
8
Демченко
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
89
Арутюнян
20
Эдгар
20
Эдгар
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
77
Сакута
77
Сакута
51
Скшинецкий
99
Волков
15
Бабич
15
Бабич
99
Волков
66
Агеев
41
Лутик
41
Лутик
66
Агеев
Остались в запасе
Динамо Мн
Арсенал
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Динамо Мн - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Арсенал»

«Динамо» Минск – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Динамо Мн
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