29.10.2024, вторник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
26
Калинин
23
Поляков
32
Пигас
8
Селява
17
Бахар
19
Игор
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
3-4-1
30
Сороко
2
Чиж
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
99
Волков
11
Ловец
8
Демченко
25
Куликов
25
Куликов
8
Демченко
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
89
Арутюнян
20
Эдгар
20
Эдгар
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
77
Сакута
77
Сакута
51
Скшинецкий
99
Волков
15
Бабич
15
Бабич
99
Волков
66
Агеев
41
Лутик
41
Лутик
66
Агеев
Остались в запасе
Динамо Мн
Арсенал
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Динамо Мн - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Арсенала», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»