27.10.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-3-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
32
Катальди
8
Бове
28
Колпани
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
3-2-2-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Манчини
2
Челик
17
Анхелиньо
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
29
Адли
28
Мартинес
28
Мартинес
29
Адли
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
9
Кен
93
Иконе
93
Иконе
9
Кен
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
17
Анхелиньо
59
Залевски
59
Залевски
17
Анхелиньо
21
Дибала
15
Хуммельс
15
Хуммельс
21
Дибала
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
23
Манчини
8
Бальданци
8
Бальданци
23
Манчини
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
1
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
343
547
Сейвы
4
6
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
3.8
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ромы», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»