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  • «Фиорентина» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Фиорентина» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 21:35
Фиорентина
27.10.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
5 : 1
Завершен
Рома
9' М. Кен 17' Л. Белтран (П) 41' М. Кен 52' Э. Бове 71' М. Хуммельс (АГ)
39' К. Коне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
29
Ясин Адли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
20
Додо
32
Катальди
8
Бове
28
Колпани
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
3-2-2-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Манчини
2
Челик
17
Анхелиньо
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
29
Адли
28
Мартинес
28
Мартинес
29
Адли
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
9
Кен
93
Иконе
93
Иконе
9
Кен
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
17
Анхелиньо
59
Залевски
59
Залевски
17
Анхелиньо
21
Дибала
15
Хуммельс
15
Хуммельс
21
Дибала
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
23
Манчини
8
Бальданци
8
Бальданци
23
Манчини
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
1
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
343
547
Сейвы
4
6
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
3.8
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ромы», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Рома»

«Фиорентина» – «Рома» смотреть онлайн 27 октября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Фиорентина
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