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  • «Лацио» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Лацио» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 15:50
Лацио
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
21' Т. Нослин 86' Педро 90+4' М. Весино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
(К) ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
(К) ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Дженоа
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
4
Патрик
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
14
Нослин
11
Кастелланос
22
Диа
3-2-3-1
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
20
Сабелли
3
Мартин
32
Френдруп
21
Миретти
2
Торсбю
9
Пинамонти
34
Хила
2
Жиго
2
Жиго
34
Хила
22
Диа
15
Весино
15
Весино
22
Диа
6
Ровелла
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Ровелла
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
14
Нослин
17
Чауна
17
Чауна
14
Нослин
20
Сабелли
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
20
Сабелли
Анкейе
72
Мелегони
72
Мелегони
Анкейе
21
Миретти
47
Бадель
47
Бадель
21
Миретти
2
Торсбю
21
Анкейе
21
Анкейе
2
Торсбю
59
Дзаноли
18
Эхатор
18
Эхатор
59
Дзаноли
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лацио - Дженоа
3
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
550
353
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Дженоа», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Дженоа»

«Лацио» – «Дженоа» смотреть онлайн 27 октября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Лацио
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