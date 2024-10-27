27.10.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
4
Патрик
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
14
Нослин
11
Кастелланос
22
Диа
3-2-3-1
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
20
Сабелли
3
Мартин
32
Френдруп
21
Миретти
2
Торсбю
9
Пинамонти
34
Хила
2
Жиго
2
Жиго
34
Хила
22
Диа
15
Весино
15
Весино
22
Диа
6
Ровелла
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Ровелла
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
14
Нослин
17
Чауна
17
Чауна
14
Нослин
20
Сабелли
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
20
Сабелли
Анкейе
72
Мелегони
72
Мелегони
Анкейе
21
Миретти
47
Бадель
47
Бадель
21
Миретти
2
Торсбю
21
Анкейе
21
Анкейе
2
Торсбю
59
Дзаноли
18
Эхатор
18
Эхатор
59
Дзаноли
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лацио - Дженоа
3
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
550
353
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Дженоа», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»