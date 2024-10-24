24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-1-3-3
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
33
Дэвис
30
Бентанкур
47
Мур
15
Бергвалл
10
Мэддисон
11
Вернер
47
Ришарлисон
14
Грей
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
23
Деккер
3
Вольфе
17
Белич
21
Мейнанс
8
Класи
7
ван Боммел
17
Поку
19
Пэррот
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
47
Мур
28
Одобер
28
Одобер
47
Мур
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
15
Бергвалл
21
Кулушевски
21
Кулушевски
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
19
Соланке
19
Соланке
47
Ришарлисон
7
ван Боммел
30
Касиус
30
Касиус
7
ван Боммел
17
Белич
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
17
Белич
21
Мейнанс
21
21
21
Мейнанс
2
Майкума
15
Лахдо
15
Лахдо
2
Майкума
23
Деккер
9
Мердинк
9
Мердинк
23
Деккер
Остались в запасе
Тоттенхэм
АЗ Алкмаар
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Тоттенхэм - АЗ Алкмаар
1
4
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
17
Офсайды
5
2
Количество передач
575
399
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «АЗ Алкмаара», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»