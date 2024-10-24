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  • «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 20:50
Тоттенхэм
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
53' Ришарлисон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
(К) АП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-1-3-3
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
33
Дэвис
30
Бентанкур
47
Мур
15
Бергвалл
10
Мэддисон
11
Вернер
47
Ришарлисон
14
Грей
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
23
Деккер
3
Вольфе
17
Белич
21
Мейнанс
8
Класи
7
ван Боммел
17
Поку
19
Пэррот
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
47
Мур
28
Одобер
28
Одобер
47
Мур
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
15
Бергвалл
21
Кулушевски
21
Кулушевски
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
19
Соланке
19
Соланке
47
Ришарлисон
7
ван Боммел
30
Касиус
30
Касиус
7
ван Боммел
17
Белич
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
17
Белич
21
Мейнанс
21
21
21
Мейнанс
2
Майкума
15
Лахдо
15
Лахдо
2
Майкума
23
Деккер
9
Мердинк
9
Мердинк
23
Деккер
Остались в запасе
Тоттенхэм
АЗ Алкмаар
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Тоттенхэм - АЗ Алкмаар
1
4
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
17
Офсайды
5
2
Количество передач
575
399
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «АЗ Алкмаара», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар»

«Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы АЗ Алкмаар Тоттенхэм
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