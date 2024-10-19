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  • «ПСЖ» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«ПСЖ» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 20:50
ПСЖ
19.10.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
4 : 2
Завершен
Страсбур
18' С. Маюлу 47' М. Асенсио 66' Б. Барколя 90' Л. Кан Ин
58' С. Мара 90+1' П. Дьонг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
35
Йони Гомис
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
80
Райан Месси
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
37
Шкриньяр
51
Пачо
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
14
Дуэ
10
Асенсио
87
Невеш
24
Маюлу
4-2-2-2
1
Петрович
29
Сенайя
21
Силла
6
Мванга
19
Сарр
17
Сантос
19
Диарра
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
24
Маюлу
8
Руис
8
Руис
24
Маюлу
10
Асенсио
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Асенсио
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
29
Сенайя
4
Соу
4
Соу
29
Сенайя
11
Нанаси
26
Дьонг
26
Дьонг
11
Нанаси
6
Мванга
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
6
Мванга
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
35
Йони Гомис
ЦЗ
42
Абдул Уаттара
ЦФ
80
Райан Месси
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
35
Йони Гомис
ЦЗ
42
Абдул Уаттара
ЦФ
80
Райан Месси
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
2
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
558
445
Сейвы
5
6
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.63
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Страсбурга», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбург»

«ПСЖ» – «Страсбург» смотреть онлайн 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур ПСЖ
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