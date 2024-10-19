19.10.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
Франция. Лига 1, 8 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
37
Шкриньяр
51
Пачо
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
14
Дуэ
10
Асенсио
87
Невеш
24
Маюлу
4-2-2-2
1
Петрович
29
Сенайя
21
Силла
6
Мванга
19
Сарр
17
Сантос
19
Диарра
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
24
Маюлу
8
Руис
8
Руис
24
Маюлу
10
Асенсио
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Асенсио
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
29
Сенайя
4
Соу
4
Соу
29
Сенайя
11
Нанаси
26
Дьонг
26
Дьонг
11
Нанаси
6
Мванга
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
6
Мванга
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
35
Йони Гомис
ЦЗ
42
Абдул Уаттара
ЦФ
80
Райан Месси
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
35
Йони Гомис
ЦЗ
42
Абдул Уаттара
ЦФ
80
Райан Месси
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
2
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
558
445
Сейвы
5
6
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.63
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Страсбурга», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбург»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»