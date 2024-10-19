19.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-4-1
1
Леали
27
Маркандалли
28
Маттурро
22
Васкес
3
Мартин
20
Сабелли
72
Мелегони
21
Миретти
2
Торсбю
32
Френдруп
9
Пинамонти
4-3-3
1
Равалья
4
Пош
16
Казале
17
Беукема
33
Миранда
19
Фройлер
25
Домингес
6
Моро
21
Одгор
9
Кастро
7
Орсолини
21
Миретти
59
Дзаноли
59
Дзаноли
21
Миретти
27
Маркандалли
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
27
Маркандалли
2
Торсбю
73
Мазини
73
Мазини
2
Торсбю
72
Мелегони
18
Эхатор
18
Эхатор
72
Мелегони
32
Френдруп
21
Анкейе
21
Анкейе
32
Френдруп
7
Орсолини
3
Хольм
3
Хольм
7
Орсолини
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
21
Карлссон
21
Карлссон
25
Домингес
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Дженоа - Болонья
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
20
12
Офсайды
3
3
Количество передач
271
449
Сейвы
5
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Болоньи», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»