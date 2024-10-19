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  • «Дженоа» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Дженоа» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 14:50
Дженоа
19.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
73' А. Пинамонти 85' А. Пинамонти
37' Р. Орсолини 56' Й. Одгор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-2-4-1
1
Леали
27
Маркандалли
28
Маттурро
22
Васкес
3
Мартин
20
Сабелли
72
Мелегони
21
Миретти
2
Торсбю
32
Френдруп
9
Пинамонти
4-3-3
1
Равалья
4
Пош
16
Казале
17
Беукема
33
Миранда
19
Фройлер
25
Домингес
6
Моро
21
Одгор
9
Кастро
7
Орсолини
21
Миретти
59
Дзаноли
59
Дзаноли
21
Миретти
27
Маркандалли
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
27
Маркандалли
2
Торсбю
73
Мазини
73
Мазини
2
Торсбю
72
Мелегони
18
Эхатор
18
Эхатор
72
Мелегони
32
Френдруп
21
Анкейе
21
Анкейе
32
Френдруп
7
Орсолини
3
Хольм
3
Хольм
7
Орсолини
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
21
Карлссон
21
Карлссон
25
Домингес
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Дженоа - Болонья
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
20
12
Офсайды
3
3
Количество передач
271
449
Сейвы
5
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Болоньи», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа»«Болонья»

«Дженоа» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Дженоа
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