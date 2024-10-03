Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-3-2-2
49
Морис
26
Сайкс
28
Мачида
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
17
Кастро-Монтес
20
Расмуссен
22
Нианг
29
Иванович
13
Родригес
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
11
Зинкернагель
10
Хеуге
9
Хег
26
Сайкс
16
Лейсен
16
Лейсен
26
Сайкс
22
Нианг
25
Халаили
25
Халаили
22
Нианг
2
Нильсен
6
Гундерсен
6
Гундерсен
2
Нильсен
20
Сьоволд
27
Томич
27
Томич
20
Сьоволд
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
9
Хег
11
Эспейор
11
Эспейор
9
Хег
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Буде-Глимт
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Юнион СЖ - Буде-Глимт
3
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
2
Количество передач
427
504
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Буде-Глимт», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»