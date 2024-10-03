Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Юнион СЖ
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
0 : 0
Завершен
Буде-Глимт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
3-3-2-2
49
Морис
26
Сайкс
28
Мачида
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
17
Кастро-Монтес
20
Расмуссен
22
Нианг
29
Иванович
13
Родригес
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
11
Зинкернагель
10
Хеуге
9
Хег
26
Сайкс
16
Лейсен
16
Лейсен
26
Сайкс
22
Нианг
25
Халаили
25
Халаили
22
Нианг
2
Нильсен
6
Гундерсен
6
Гундерсен
2
Нильсен
20
Сьоволд
27
Томич
27
Томич
20
Сьоволд
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
9
Хег
11
Эспейор
11
Эспейор
9
Хег
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Буде-Глимт
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Юнион СЖ - Буде-Глимт
3
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
2
Количество передач
427
504
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Буде-Глимт», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»

«Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Юнион СЖ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
7
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+