03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-2-2-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
5
Михайлидис
94
Кедзиора
2
Камара
21
Оздоев
45
Константелиас
77
Десподов
63
Чалов
11
Тайсон
3-2-3-2
32
Тарновану
5
Дава
17
Попеску
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
17
Тэнасе
11
Бирлигеа
2
Камара
8
Бакайоко
8
Бакайоко
2
Камара
25
Састре
14
Живкович
14
Живкович
25
Састре
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
8
Ликсандру
6
Эджума
6
Эджума
8
Ликсандру
11
Бирлигеа
42
Альхассан
42
Альхассан
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
30
Попеску
30
Попеску
17
Тэнасе
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
Остались в запасе
ПАОК
ФКСБ
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ПАОК - ФКСБ
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
13
1
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
578
336
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против ФКСБ, 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – ФКСБ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»