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  • ПАОК – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

ПАОК – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
ПАОК
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
0 : 1
Завершен
ФКСБ
45+8' Д. Бирлигеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К) ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
28
Дариус Олару
(К) ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
24
W. Baeten
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
4-2-2-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
5
Михайлидис
94
Кедзиора
2
Камара
21
Оздоев
45
Константелиас
77
Десподов
63
Чалов
11
Тайсон
3-2-3-2
32
Тарновану
5
Дава
17
Попеску
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
17
Тэнасе
11
Бирлигеа
2
Камара
8
Бакайоко
8
Бакайоко
2
Камара
25
Састре
14
Живкович
14
Живкович
25
Састре
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
8
Ликсандру
6
Эджума
6
Эджума
8
Ликсандру
11
Бирлигеа
42
Альхассан
42
Альхассан
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
30
Попеску
30
Попеску
17
Тэнасе
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
Остались в запасе
ПАОК
ФКСБ
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ПАОК - ФКСБ
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
13
1
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
578
336
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против ФКСБ, 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – ФКСБ

ПАОК – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ФКСБ ПАОК
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