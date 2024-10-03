Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Порту» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Порту» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
1
Порту
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
34' С. Омородион 50' С. Омородион
7' М. Рэшфорд 20' Р. Хойлунд 90+1' Г. Магуайр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Кошта
74
Моура
2
Зе Педру
18
Перес
17
Мариу
46
Эустакиу
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Омородион
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
24
Эриксен
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
8
Фернандеш
9
Омородион
8
Груйич
8
Груйич
9
Омородион
46
Эустакиу
20
Виейра
20
Виейра
46
Эустакиу
22
Варела
10
Намасо
10
Намасо
22
Варела
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
4
де Лигт
35
Эванс
35
Эванс
4
де Лигт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Порту
Манчестер Юнайтед
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Порту - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
29
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
420
488
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Манчестер Юнайтед», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту»«Манчестер Юнайтед»

«Порту» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Порту
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nikolai sechinx1
1727982706
Смотрите матч в онлайне бесплатно в тг, просто наберите в поиске телеграмма darkstreammaxs39
Ответить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+