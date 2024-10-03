03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
4-2-1-2-1
99
Кошта
74
Моура
2
Зе Педру
18
Перес
17
Мариу
46
Эустакиу
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Омородион
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
24
Эриксен
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
8
Фернандеш
9
Омородион
8
Груйич
8
Груйич
9
Омородион
46
Эустакиу
20
Виейра
20
Виейра
46
Эустакиу
22
Варела
10
Намасо
10
Намасо
22
Варела
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
4
де Лигт
35
Эванс
35
Эванс
4
де Лигт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Порту
Манчестер Юнайтед
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Порту - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
29
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
420
488
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Манчестер Юнайтед», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»