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  • «Лейпциг» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Лейпциг» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:50
РБ Лейпциг
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
30' Б. Шешко 65' Б. Шешко (П)
50' Д. Влахович 68' Д. Влахович 82' Ф. Консейсау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
(К) ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
2
Гертрейда
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
3
Бремер
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
44
Фаджоли
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
21
Баумгартнер
39
Хенрикс
39
Хенрикс
21
Баумгартнер
2
Гертрейда
48
Вермерен
48
Вермерен
2
Гертрейда
21
Айдара
7
Нуса
7
Нуса
21
Айдара
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
13
Зайвальд
15
Поульсен
15
Поульсен
13
Зайвальд
10
Йылдыз
1
Перин
1
Перин
10
Йылдыз
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
37
Савона
12
Луис
12
Луис
37
Савона
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ювентус
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча РБ Лейпциг - Ювентус
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
4
14
Офсайды
0
1
Количество передач
389
483
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Ювентуса», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Ювентус»

«Лейпциг» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус РБ Лейпциг
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