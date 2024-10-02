02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
2
Гертрейда
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
3
Бремер
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
44
Фаджоли
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
21
Баумгартнер
39
Хенрикс
39
Хенрикс
21
Баумгартнер
2
Гертрейда
48
Вермерен
48
Вермерен
2
Гертрейда
21
Айдара
7
Нуса
7
Нуса
21
Айдара
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
13
Зайвальд
15
Поульсен
15
Поульсен
13
Зайвальд
10
Йылдыз
1
Перин
1
Перин
10
Йылдыз
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
37
Савона
12
Луис
12
Луис
37
Савона
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ювентус
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча РБ Лейпциг - Ювентус
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
4
14
Офсайды
0
1
Количество передач
389
483
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Ювентуса», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»