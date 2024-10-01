01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
4-2-3-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
22
Схаутен
34
Сайбари
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-2-3
81
Исраэль
6
Дебаст
2
Дьоманде
25
Инасиу
5
Морита
23
Юльманн
23
Кенда
10
Катамо
14
Дьекереш
7
Тринкау
11
Сантуш
17
Жуниор
2
Карсдорп
2
Карсдорп
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
70
Ланг
34
Сайбари
20
Тил
37
Ледесма
37
Ледесма
20
Тил
11
Бакайоко
9
Пепи
9
Пепи
11
Бакайоко
2
Дьоманде
72
Куарежма
72
Куарежма
2
Дьоманде
10
Катамо
21
Браганца
21
Браганца
10
Катамо
7
Тринкау
20
Араухо
20
Араухо
7
Тринкау
11
Сантуш
40
Хардер
40
Хардер
11
Сантуш
Остались в запасе
ПСВ
Спортинг
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
80
Luís Gomes
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
80
Luís Gomes
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСВ - Спортинг
3
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
0
Количество передач
543
395
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Спортинга», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»