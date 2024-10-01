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  • ПСВ – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

ПСВ – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 20:50
ПСВ
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
15' Й. Схаутен
84' Д. Браганца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
23
Жеовани Кенда
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
80
Luís Gomes
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
22
Схаутен
34
Сайбари
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-2-3
81
Исраэль
6
Дебаст
2
Дьоманде
25
Инасиу
5
Морита
23
Юльманн
23
Кенда
10
Катамо
14
Дьекереш
7
Тринкау
11
Сантуш
17
Жуниор
2
Карсдорп
2
Карсдорп
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
70
Ланг
34
Сайбари
20
Тил
37
Ледесма
37
Ледесма
20
Тил
11
Бакайоко
9
Пепи
9
Пепи
11
Бакайоко
2
Дьоманде
72
Куарежма
72
Куарежма
2
Дьоманде
10
Катамо
21
Браганца
21
Браганца
10
Катамо
7
Тринкау
20
Араухо
20
Араухо
7
Тринкау
11
Сантуш
40
Хардер
40
Хардер
11
Сантуш
Остались в запасе
ПСВ
Спортинг
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
80
Luís Gomes
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
80
Luís Gomes
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСВ - Спортинг
3
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
0
Количество передач
543
395
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Спортинга», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Спортинг»

ПСВ – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг ПСВ
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