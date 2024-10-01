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  • «Штутгарт» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Штутгарт» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 18:35
Штутгарт
01.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
7' Э. Мийо
32' К. Кайринен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
17
Лука Раймунд
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
15
Штенцель
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
30
Зелены
27
Панак
41
Витик
20
Лячи
6
Кайринен
11
Ринеш
7
Бирманчевич
10
Гараслин
7
Ррахмани
15
Штенцель
91
Чейз
91
Чейз
15
Штенцель
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
9
Демирович
10
Фюрих
10
Фюрих
9
Демирович
16
Каразор
19
Туре
19
Туре
16
Каразор
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
7
Ррахмани
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Ррахмани
Остались в запасе
Штутгарт
Спарта
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
42
Войтех Ворел
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Штутгарт - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
26
14
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
10
12
Офсайды
3
1
Количество передач
681
213
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.79
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Спарты», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Спарта»

«Штутгарт» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спарта Штутгарт
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