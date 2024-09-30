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  • «Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

30 сентября 2024, 18:50
Кайсериспор
30.09.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Бешикташ
56' Ж. Фернандеш 78' Ч. Иммобиле (П) 90+1' Ч. Иммобиле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
6
Али Карими
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Баязит
23
Кароль
33
Али Калдырым
3
Аттама
8
Йилмаз
10
Бурабиа
55
25
Саздаги
20
Кардозу
10
Боа Морте
9
Назон
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
53
Топджу
27
Ндур
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
7
Мучи
27
Рафа
9
Иммобиле
33
Али Калдырым
54
Кочаман
54
Кочаман
33
Али Калдырым
55
6
Карими
6
Карими
55
10
Бурабиа
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
10
Бурабиа
10
Боа Морте
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
10
Боа Морте
20
Кардозу
13
Баокен
13
Баокен
20
Кардозу
3
Паулиста
5
Санук
5
Санук
3
Паулиста
83
Фернандеш
14
Онана
14
Онана
83
Фернандеш
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
9
Иммобиле
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
9
Иммобиле
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
23
Онурджан Пири
ВР
79
Яв Ака
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
79
Яв Ака
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
4
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
387
419
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Бешикташа», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор»«Бешикташ»

«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Кайсериспор
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