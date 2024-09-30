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  • «Вильярреал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Вильярреал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

30 сентября 2024, 20:50
Вильярреал
30.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
45' Н. Пепе 84' Т. Барри 90+7' А. Баэна
47' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
3
Байи
26
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
4
Суарес
11
Акомах
11
Барри
19
Пепе
3-1-3-3
23
Хоркаш
4
Суарес
3
Муньос
15
Херцог
14
Эссуго
24
Янузай
10
Молейро
11
Рамирес
9
МакБарни
21
Силва
20
Родригес
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
19
Пепе
11
Террац
11
Террац
19
Пепе
18
Гуйе
14
Комесанья
14
Комесанья
18
Гуйе
4
Суарес
10
Баэна
10
Баэна
4
Суарес
11
Акомах
16
Кабанес
16
Кабанес
11
Акомах
24
Янузай
12
Лойодиче
12
Лойодиче
24
Янузай
20
Родригес
14
Муньос
14
Муньос
20
Родригес
9
МакБарни
14
Фустер
14
Фустер
9
МакБарни
11
Рамирес
17
Росада
17
Росада
11
Рамирес
14
Эссуго
17
Мата
17
Мата
14
Эссуго
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
11
Офсайды
5
1
Количество передач
442
625
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Лас-Пальмас», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Лас-Пальмас»

«Вильярреал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Вильярреал
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