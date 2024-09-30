30.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
3
Байи
26
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
4
Суарес
11
Акомах
11
Барри
19
Пепе
3-1-3-3
23
Хоркаш
4
Суарес
3
Муньос
15
Херцог
14
Эссуго
24
Янузай
10
Молейро
11
Рамирес
9
МакБарни
21
Силва
20
Родригес
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
19
Пепе
11
Террац
11
Террац
19
Пепе
18
Гуйе
14
Комесанья
14
Комесанья
18
Гуйе
4
Суарес
10
Баэна
10
Баэна
4
Суарес
11
Акомах
16
Кабанес
16
Кабанес
11
Акомах
24
Янузай
12
Лойодиче
12
Лойодиче
24
Янузай
20
Родригес
14
Муньос
14
Муньос
20
Родригес
9
МакБарни
14
Фустер
14
Фустер
9
МакБарни
11
Рамирес
17
Росада
17
Росада
11
Рамирес
14
Эссуго
17
Мата
17
Мата
14
Эссуго
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
21
Iván Gil
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
11
Офсайды
5
1
Количество передач
442
625
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Лас-Пальмас», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»