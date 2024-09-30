Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Лас-Пальмас», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Лас-Пальмас»