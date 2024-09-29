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  • «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 20:50
Атлетико
29.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Реал
90+5' А. Корреа
64' Э. Милитао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-3
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
22
Галлахер
19
Альварес
9
Серлот
7
Гризманн
4-1-3-2
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галан
17
Рейнилду
20
Молина
6
Коке
6
Коке
20
Молина
9
Серлот
16
Лино
16
Лино
9
Серлот
22
Галлахер
10
Корреа
10
Корреа
22
Галлахер
19
Альварес
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Альварес
11
Родриго
11
Гарсия
11
Гарсия
11
Родриго
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
3
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
554
547
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетико
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