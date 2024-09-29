29.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-3-3
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
22
Галлахер
19
Альварес
9
Серлот
7
Гризманн
4-1-3-2
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галан
17
Рейнилду
20
Молина
6
Коке
6
Коке
20
Молина
9
Серлот
16
Лино
16
Лино
9
Серлот
22
Галлахер
10
Корреа
10
Корреа
22
Галлахер
19
Альварес
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Альварес
11
Родриго
11
Гарсия
11
Гарсия
11
Родриго
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
3
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
554
547
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»